Matrimonio a prima vista 10: Chiara, perché hai scelto di partecipare? (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante luna di miele delle coppie Chiara ammette non essere pronta a sfiorare Mattia, il marito che gli esperti hanno scelto per lei. perché, allora, iscriversi a un programma che basa tutto sul contatto e la conoscenza di uno sconosciuto? Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) Durante luna di miele delle coppieammette non essere pronta a sfiorare Mattia, il marito che gli esperti hannoper lei., allora, iscriversi a un programma che basa tutto sul contatto e la conoscenza di uno sconosciuto?

