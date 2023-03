Masters 1000 Indian Wells, Medvedev infila la 18esima: batte Davidovich Fokina e va in semifinale (Di giovedì 16 marzo 2023) Diventano 18 le vittorie consecutive di Daniil Medvedev, che dopo i tre successi a Rotterdam, Doha e Dubai è in semifinale anche al Masters 1000 di Indian Wells. Nei quarti il tennista russo ha sconfitto Alejandro Davidovich Fokina con lo score finale di 6-3 7-5, conquistando così un posto tra i migliori quattro del torneo, dove affronterà l’idolo di casa Frances Tiafoe. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI LA PARTITA – Il vincitore dell’edizione 2021 degli Us Open scatta meglio dai blocchi di partenza, ottenendo subito un break nel secondo gioco e procurandosi un’altra occasione per strappare il servizio all’avversario nel quarto game. Davidovich si salva e tiene il secondo turno di battuta della sua partita, ma quel break ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Diventano 18 le vittorie consecutive di Daniil, che dopo i tre successi a Rotterdam, Doha e Dubai è inanche aldi. Nei quarti il tennista russo ha sconfitto Alejandrocon lo score finale di 6-3 7-5, conquistando così un posto tra i migliori quattro del torneo, dove affronterà l’idolo di casa Frances Tiafoe. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI LA PARTITA – Il vincitore dell’edizione 2021 degli Us Open scatta meglio dai blocchi di partenza, ottenendo subito un break nel secondo gioco e procurandosi un’altra occasione per strappare il servizio all’avversario nel quarto game.si salva e tiene il secondo turno di battuta della sua partita, ma quel break ...

