Masters 1000 Indian Wells 2023: dove vedere Sinner-Fritz in TV e in streaming (Di giovedì 16 marzo 2023) Il grande giorno è arrivato. Oggi, giovedì 16 marzo, Jannik Sinner affronterà il campione uscente Taylor Fritz nella sfida valida per i quarti di finale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione di tennis di quest’anno. Chi si aggiudica il match di questa notte volerà in semifinale, dove affronterà il vincente dell’ultimo quarto in tabellone, quello tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Si conoscono invece già i nomi degli altri due semifinalisti: Medvedev e Tiafoe, che si sfideranno nella semifinale di sabato. Di seguito le informazioni su dove vedere Sinner-Fritz oggi a Indian Wells in televisione e in streaming, insieme all’orario ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 marzo 2023) Il grande giorno è arrivato. Oggi, giovedì 16 marzo, Jannikaffronterà il campione uscente Taylornella sfida valida per i quarti di finale di, primodella stagione di tennis di quest’anno. Chi si aggiudica il match di questa notte volerà in semifinale,affronterà il vincente dell’ultimo quarto in tabellone, quello tra Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime. Si conoscono invece già i nomi degli altri due semifinalisti: Medvedev e Tiafoe, che si sfideranno nella semifinale di sabato. Di seguito le informazioni suoggi ain televisione e in, insieme all’orario ...

