Massimo Ciavarro parla della nuova compagna e ricorda Eleonora Giorgi: "Avevamo un progetto" (Di giovedì 16 marzo 2023) Yoga, cure ayurvediche, meditazione in un Ashram nelle Marche dove si reca ogni tanto: oggi la quotidianità di Massimo Ciavarro è ben lontana dal mondo dello spettacolo che lo lanciò come protagonista dei fotoromanzi prima e... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 marzo 2023) Yoga, cure ayurvediche, meditazione in un Ashram nelle Marche dove si reca ogni tanto: oggi la quotidianità diè ben lontana dal mondo dello spettacolo che lo lanciò come protagonista dei fotoromanzi prima e...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Massimo Ciavarro: “Ora faccio una vita ascetica. Eleonora Giorgi? Avevamo un progetto, poi mi ha lasciat - confy83 : @goldrake____ Massimo Ciavarro! ?? - FilippoCarmigna : La vita ascetica di Massimo Ciavarro: “Vivo in una comunità, non mi è mai piaciuto fare l’attore” - repromed_italy : @loperatoreOC Massimo Ciavarro… espressivo come un rastrello “Non volevo fare l’attore, in verità volevo allevare… - CardinaleNunzio : Massimo Ciavarro: «Moana Pozzi mi diede 6 a letto perché non levai i boxer. Nicole Kidman? Una cavallona priva di s… -