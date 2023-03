Massa Carrara, aggredirono militanti della Lega a un banchetto elettorale: indagati 7 anarchici (Di giovedì 16 marzo 2023) Minacciarono e picchiarono a calci e pugni sette militanti della Lega, tre uomini e quattro donne, impegnati in un banchetto elettorale a Marina di Massa. Ora la Digos di Massa Carrara, coordinata dalla Procura, li ha identificati: si tratta di sette anarchici, provenienti da diverse città. I setti, residenti a Lecce, Crotone e Perugia, sono indagati e sottoposti alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria anche per il reato di rapina, poiché al termine dell’aggressione, avvenuta il 10 settembre scorso, portarono via il banchetto e il materiale elettorale. La Questura: «Episodio di rilevante gravità» «Si è trattato, evidentemente, di un episodio di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Minacciarono e picchiarono a calci e pugni sette, tre uomini e quattro donne, impegnati in una Marina di. Ora la Digos di, coordinata dalla Procura, li ha identificati: si tratta di sette, provenienti da diverse città. I setti, residenti a Lecce, Crotone e Perugia, sonoe sottoposti alla misura cautelare di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria anche per il reato di rapina, poiché al termine dell’aggressione, avvenuta il 10 settembre scorso, portarono via ile il materiale. La Questura: «Episodio di rilevante gravità» «Si è trattato, evidentemente, di un episodio di ...

