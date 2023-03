Martin Scorsese | data e trailer per il suo documentario su David Johansen e i New York Dolls

(Di giovedì 16 marzo 2023) Personality Crisis: One Night Only, ildisu, ha finalmente unad'uscita e unche regala le prime scene in anteprima. Showtime ha finalmente pubblicato il primodi Personality Crisis: One Night Only, il nuovosul frontman dei Newdiretto da, rivelando anche la suad'uscita. Il 14 aprile debutterà Personality Crisis: One Night Only, il nuovodi(al momento impegnato con un film che pare durerà oltre 3 ore). Realizzato ...

Showtime ha finalmente pubblicato il primo trailer di Personality Crisis: One Night Only , il nuovo documentario sul frontman dei New York Dolls David Johansen diretto da, rivelando anche la sua data d'uscita . Il 14 aprile debutterà Personality Crisis: One Night Only, il nuovo documentario di(al momento impegnato con un film che pare ...... la nuova serie che avrà per protagonisti Pete Davidson , giovane comico del Saturday Night Live, e il Premio Oscar Joe Pesci , nel suo primo ruolo dopo The Irishman di. Davidson, già ...... cresce affascinato da una nuova generazione di attori e registi come Steve McQueen, Burt Reynolds, Clint Eastwood, Sam Peckinpah, Don Siegel, Brian De Palma,che dalla fine degli ...

Personality Crisis: il trailer del documentario di Martin Scorsese sui New York Dolls ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Personality Crisis: One Night Only, il documentario di Martin Scorsese su David Johansen, ha finalmente una data d'uscita e un trailer che regala le prime scene in anteprima. NOTIZIA di NICHOLAS MASSA ...A co-dirigerlo, nientemeno che Martin Scorsese e il candidato all'Emmy David Tedeschi. Così scrive Showtime nella descrizione del video caricato su YouTube: "PERSONALITY CRISIS: ONE NIGHT ONLY ...