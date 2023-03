Marotta: «Risultati in Champions spot per l’Italia. Derby? Meglio in finale» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le migliori 8 d’Europa ci sono tutte e l’Italia è la federazione che ha più rappresentati in gara: ben tre, cosa che il nostro calcio non vedeva dal lontano 2006. Avere quasi la metà delle squadre rispetto al totale fa aumentare le possibilità che due italiane si incrocino ai quarti di finale ed essendoci sia L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) Le migliori 8 d’Europa ci sono tutte eè la federazione che ha più rappresentati in gara: ben tre, cosa che il nostro calcio non vedeva dal lontano 2006. Avere quasi la metà delle squadre rispetto al totale fa aumentare le possibilità che due italiane si incrocino ai quarti died essendoci sia L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : L'amministratore delegato dell'#Inter #Marotta: «Risultati in #Champions spot per il calcio italiano. Derby con il… - user_acm_1899 : RT @Maldi___: Furto col barca indagato per la calciopoli spagnola e crossbar challenge gli ultimi 3 minuti col Porto. Marotta e Inzaghi s… - alcon977 : @Tractor220510 @capuanogio gli infortuni.... avevamo Pintus... i casini dei contratti sono d'accordo... qui ha topp… - GianmarcoGuizz1 : RT @Maldi___: Furto col barca indagato per la calciopoli spagnola e crossbar challenge gli ultimi 3 minuti col Porto. Marotta e Inzaghi s… - Rossonerosemper : RT @Maldi___: Furto col barca indagato per la calciopoli spagnola e crossbar challenge gli ultimi 3 minuti col Porto. Marotta e Inzaghi s… -