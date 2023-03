Marotta: 'Incresciosi i fatti di Porto, faremo il possibile per tutelare i nostri tifosi' (Di giovedì 16 marzo 2023) Giuseppe Marotta, ancora una volta, dimostra di avere a cuore il caso dei tifosi che martedì sera sono stati esclusi dallo stadio Do Dragao di Porto in occasione del match di ritorno degli ottavi di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 marzo 2023) Giuseppe, ancora una volta, dimostra di avere a cuore il caso deiche martedì sera sono stati esclusi dallo stadio Do Dragao diin occasione del match di ritorno degli ottavi di ...

