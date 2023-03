Marotta | «Disagi Porto? Fatto increscioso! Inter a tutela dei tifosi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023)ha parlato su Telelombardia ricollegandosi ai fatti di. La società ha agito per via legale e tutelerà i propri. L’ADduro contro Uefa e club lusitano QUARTI ? Beppesi complimenta con la squadra: «Il merito principale va ad Inzaghi e alla squadra. La società deve supportare tutti al meglio, vogliamo mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al meglio senza avere alibi. In questo caso hanno dato il massimo e hanno raggiunto un obiettivo molto importante che ci riporta in un palcoscenico che rispecchia la storia di questo club e il suo palmares». DEPLOREVOLE ?ritorna sul fattaccio legato ai: «increscioso e deplorevole che abbiamo condannato. Oggi abbiamo inoltrato una richiesta di atto ...