Marotta: «Ci sono elementi per class action contro il Porto» (Di giovedì 16 marzo 2023) “Si è trattato di un fatto increscioso e deplorevole che noi abbiamo condannato. Oggi abbiamo inoltrato una richiesta di atto investigativa all’Uefa: in mattinata abbiamo fatto un meeting e sebbene ci fosse un problema di ordine pubblico, l’accordo era quello di far entrare i tifosi in modo più lento, ma ci era stato consentito. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) “Si è trattato di un fatto increscioso e deplorevole che noi abbiamo condannato. Oggi abbiamo inoltrato una richiesta di atto investigativa all’Uefa: in mattinata abbiamo fatto un meeting e sebbene ci fosse un problema di ordine pubblico, l’accordo era quello di far entrare i tifosi in modo più lento, ma ci era stato consentito. Il L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marifcinter : #Marotta: 'Traguardo di grande prestigio, che corona tutto il lavoro fatto. Mancava da 12 anni. Quello che sarà il… - marifcinter : #Marotta: 'Class action contro il Porto? Ci sono gli elementi per arrivarci, noi come società faremo il possibile p… - marifcinter : #Marotta: 'Comunicato Uefa? Dal punto di vista regolamentare, all'Inter doveva essere riservato un settore al 5% de… - sportli26181512 : #Governance #Notizie Marotta: «Ci sono elementi per class action contro il Porto»: “Si è trattato di un fatto incre… - ilio_3 : RT @CalcioFinanza: Inter, l’ad Marotta a Telelombardia: «Ci sono elementi per arrivare a una class action contro il Porto» -