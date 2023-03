Maria De Filippi si commuove.Commozione ad Amici (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la morte di Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha fatto il suo ritorno in studio. Il pubblico ha accolto la conduttrice con un caloroso applauso. Maria De Filippi è tornata alla conduzione di Amici 22. Dopo il triste evento che ha visto venire a mancare Maurizio Costanzo, la conduttrice non aveva più messo piede in quello studio. L’ultima puntata pomeridiana del talent show è iniziato con un lunghissimo applauso proprio dedicato alla conduttrice. Parliamo dell’ultimo pomeridiano, dato che a partire da sabato 18 marzo, inizierà la fase serale di Amici 22. Il pubblico, vedendo giungere Maria De Filippi in studio, non solo ha accolto la donna con un lunghissimo applauso ma ha anche iniziato a scandire il suo nome innalzando un ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo la morte di Maurizio Costanzo,Deha fatto il suo ritorno in studio. Il pubblico ha accolto la conduttrice con un caloroso applauso.Deè tornata alla conduzione di22. Dopo il triste evento che ha visto venire a mancare Maurizio Costanzo, la conduttrice non aveva più messo piede in quello studio. L’ultima puntata pomeridiana del talent show è iniziato con un lunghissimo applauso proprio dedicato alla conduttrice. Parliamo dell’ultimo pomeridiano, dato che a partire da sabato 18 marzo, inizierà la fase serale di22. Il pubblico, vedendo giungereDein studio, non solo ha accolto la donna con un lunghissimo applauso ma ha anche iniziato a scandire il suo nome innalzando un ...

