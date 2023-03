Maria De Filippi provata dal dolore. L’amico: “Mi preoccupa” (Di giovedì 16 marzo 2023) Appare provata dal lutto Maria De Filippi. La conduttrice sta attraversando la perdita del marito, Maurizio Costanzo. Sul suo viso sono chiari i segni del dolore. La foto è stata scattata dai paparazzi di “Chi”, che hanno immortalato la donna in compagnia del fratello nel quartiere Prati di Roma. Maria De Filippi devastata dal dolore. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 16 marzo 2023) Apparedal luttoDe. La conduttrice sta attraversando la perdita del marito, Maurizio Costanzo. Sul suo viso sono chiari i segni del. La foto è stata scattata dai paparazzi di “Chi”, che hanno immortalato la donna in compagnia del fratello nel quartiere Prati di Roma.Dedevastata dal. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Amici 22: Cricca si commuove e dedica il nuovo inedito a Maria De Filippi - CamyGaly : RT @amicii_news: ECCOCI, CI SIAMO ?? Ecco il link dove questa sera usciranno tutte le ANTICIPAZIONI della prima puntata del serale di #Amici… - infoitcultura : Alice lavora per Maria De Filippi dopo Uomini e Donne? Come stanno le cose - infoitcultura : La copertina dedicata ad Amici Serale senza Maria De Filippi - tuttopuntotv : Alice lavora per Maria De Filippi dopo Uomini e Donne? Come stanno le cose #UominieDonne #FedericoNicotera… -