Maria De Filippi la caccia, lei piange poi porta tutti in tribunale: caos a Mediaset (Di giovedì 16 marzo 2023) La Desdemona dell'Otello di Shakespeare era una donna rivoluzionaria che decise di spezzare le catene delle rigide tradizioni veneziane, sposando il Moro senza chiedere l'autorizzazione al padre. Oltre a lei, però, c'è un'altra Desdemona, porta Balzano di cognome ed è molto meno aulica. Si tratta dell'ex-tronista over di Uomini e Donne, cacciata dallo studio durante l'ultima puntata da Maria De Filippi. L'accusa, provata da alcune chat mostrate da Armando Incarnato e da ammissioni della stessa donna, è quella di cercare visibilità nel mondo dello spettacolo attraverso il programma di corteggiamento di Canale 5. E, di conseguenza, non voler pensare affatto all'amore. La donna, che ha lasciato in lacrime il programma, ha poi scritto un lungo post su Instagram: "Ho deciso di partecipare alla trasmissione ...

