Maria Antonietta | storia di una sovrana controversa

Leggi su dilei

(Di giovedì 16 marzo 2023) Di donne che hanno fatto lai secoli ne sono pieni. Alcune sono rimaste indimenticabili per le loro gesta, altre sono state personalità amate e odiate allo stesso tempo:è una di queste. Educata con severità e rigore, una volta arrivata a Versailles ha vissuto una vita di sfarzo incurante delle necessità del popolo. Di una cosa era però consapevole, che per i francesi sarebbe stata sempre l’Austriaca, ovvero una straniera che non sarebbe mai stata accettata per quanti sforzi avrebbe potuto compiere. Bella e intelligente, per anni è stata considerata l’artefice del disfacimento della monarchia. Da poco riabilitata dagli stessi francesi,è molto di più di una figura altezzosa, è in qualche modo vittima del suo tempo e di sé stessa. La vita a Versailles tra sfarzo ...