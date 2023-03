Mare fuori, Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario sono tornati insieme? Un commento sui social non lascia dubbi (Di giovedì 16 marzo 2023) Massimiliano Caiazzo ed Elena D’Amario stanno di nuovo insieme. Dopo una crisi tra i due che sarebbe subentrata a seguito della partecipazione dell’attore di Mare fuori a Sanremo, i due starebbero di nuovo insieme. Per settimane non si sono scambiati messaggi o like sui social, fino a qualche giorno fa quando sotto un post della ex ballerina di amici è spuntata un commento di “Carmine”. Il ritorno di fiamma L’attore ha commentato un post di Elena con un cuore e due mani alzate in simbolo di approvazione e subito si sono scatenati i rumors su un ritorno di fiamma. A conferMare che i due stanno insieme è arrivara una fonte vicina alla ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 16 marzo 2023)edstanno di nuovo. Dopo una crisi tra i due che sarebbe subentrata a seguito della partecipazione dell’attore dia Sanremo, i due starebbero di nuovo. Per settimane non siscambiati messaggi o like sui, fino a qualche giorno fa quando sotto un post della ex ballerina di amici è spuntata undi “Carmine”. Il ritorno di fiamma L’attore ha commentato un post dicon un cuore e due mani alzate in simbolo di approvazione e subito siscatenati i rumors su un ritorno di fiamma. A conferche i due stannoè arrivara una fonte vicina alla ...

