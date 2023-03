Mare Fuori, l’errore nella serie che nessuno ha notato (Di giovedì 16 marzo 2023) l’errore nella serie Mare Fuori che nessuno ha notato: eppure è presente sin dalle prime scene di ogni puntata, cosa è successo. Senza dubbio alcuno, Mare Fuori è la serie… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 16 marzo 2023)cheha: eppure è presente sin dalle prime scene di ogni puntata, cosa è successo. Senza dubbio alcuno,è la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoTV241 : Mare Fuori, oltre 10.000 firme raccolte per chiedere il ritorno del personaggio di Paola Vinci #carolinacrescentini… - zhanhanace : Ho flashato Ciro di mare fuori con il carrello da nonnina che andava al mercato del mio paese, sto ridendo da sola da un po' troppo - Scomodino : In questi giorni ho fatto pulizia e silenziamento contatti e stanno tornando fuori in tl account che giuro non vede… - stuetec : @VentidueC TI PREGO TANTO LA PLAYLIST SONO LE CANZONI CHE HA BALLATO LUI, IL FRATE, GLI AMICIANI E MARE FUORI - ilaria0031 : RT @fatinapersempre: Ma che poi nel post dice che bisogna scendere dalla vita privata al personaggio della serie. Amo ti svelo un segreto f… -