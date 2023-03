Marco Mengoni ufficializza il titolo del brano col quale parteciperà all’Eurovision 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo aver trionfato all’ultima edizione del Festival di Sanremo, Marco Mengoni si appresta a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest 2023, la cui finale andrà in onda su Rai Uno sabato 13 maggio. All’indomani della sua vittoria alla kermesse musicale sanremese, il cantante aveva svelato di non sapere ancora quale brano avrebbe portato all’Eurovision, spiegando che non è obbligatorio presentarsi con lo stesso pezzo portato al Festival Di Sanremo. Marco, infatti, aveva raccontato di volersi prendere del tempo per riflettere e tornare in studio con i suoi musicisti per ultimare il disco e magari pensare a qualcosa di nuovo proprio in vista dell’Eurovision. Dopo alcune settimane, Mengoni ha preso una decisione e, tramite un reel pubblicato sul suo ... Leggi su isaechia (Di giovedì 16 marzo 2023) Dopo aver trionfato all’ultima edizione del Festival di Sanremo,si appresta a calcare il palco dell’Eurovision Song Contest, la cui finale andrà in onda su Rai Uno sabato 13 maggio. All’indomani della sua vittoria alla kermesse musicale sanremese, il cantante aveva svelato di non sapere ancoraavrebbe portato, spiegando che non è obbligatorio presentarsi con lo stesso pezzo portato al Festival Di Sanremo., infatti, aveva raccontato di volersi prendere del tempo per riflettere e tornare in studio con i suoi musicisti per ultimare il disco e magari pensare a qualcosa di nuovo proprio in vista dell’Eurovision. Dopo alcune settimane,ha preso una decisione e, tramite un reel pubblicato sul suo ...

