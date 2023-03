Marco Mengoni porterà Due Vite all’Eurovision di Liverpool | è ufficiale

(Di giovedì 16 marzo 2023)2023 con Due. Il cantautore di Ronciglione ha deciso di sciogliere la riserva e ha annunciato di voler rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a, con il brano Due. La manifestazione canora che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che h… - IlContiAndrea : Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni ha scelto di portare “Due Vite” in gara e in italiano: il brano sarà ac… - Paoletta_F : #DueVite vola all'@Eurovision 2023 - SkyTG24 : Marco Mengoni, dopo Sanremo porterà “Due vite” al Eurovision Song Contest 2023 - annoupanoux : RT @barbaraluna25: Due vite ?? Marco Mengoni La musica è vita ?? Il mare e il violino ?? Valentino Alessandrini -

Dopo qualche dubbio,, vincitore del Festival di Sanremo 2023, ha scelto il brano da portare all'Eurovision Song Contest. Ha vinto il Festival di Sanremo 2023 e si appresta ora a prendere parte all'Eurovision ...Il brano cheha deciso di portare all' è 'Due vite'. L'artista di Ronciglione punterà tutto dunque sulla canzone che gli ha permesso di vincere Sanremo 2023.: ecco il ...L'appuntamento con l'Eurovision Song Contest è a maggio, finale il 13 in diretta su ...

È “Due vite” la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool. La finale è prevista il 13 maggio e sarà ...Marco Mengoni: testo di “Due vite” modificato per l’Eurovision Song Contest 12 Mar•0:01 Marco Mengoni concerto Circo Massimo, c’è la data evento: tutte le info 22 Feb ESCLUSIVA- Marco Mengoni, la sua ...