Marco Mengoni ha scelto la canzone da portare a Eurovision 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) È DUE VITE la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta su Rai1 Dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, Mengoni – attualmente impegnato in studio per la realizzazione del prossimo disco in uscita prima dell’estate – ha scelto di affrontare l’avventura dell’Eurovision con questo brano che continua ad essere tra i più amati del pubblico ad oltre un mese della fine del Festival della canzone Italiana. DUE VITE ha, infatti, raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 30 milioni ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 marzo 2023) È DUE VITE lascelta daper rappresentare l’Italia al prossimoSong Contest, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che sarà trasmessa in diretta su Rai1 Dopo la vittoria alla 73esima edizione del Festival di Sanremo,– attualmente impegnato in studio per la realizzazione del prossimo disco in uscita prima dell’estate – hadi affrontare l’avventura dell’con questo brano che continua ad essere tra i più amati del pubblico ad oltre un mese della fine del Festival dellaItaliana. DUE VITE ha, infatti, raggiunto in pochissimo tempo il disco di platino e, ad oggi, sono oltre 30 milioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - Agenzia_Ansa : Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che h… - fanpage : A un mese da Sanremo, Marco Mengoni si prepara per due sfide molto importanti per la sua carriera: l’Eurovision 202… - mengoniana87 : RT @Cinguetterai: Ecco come Marco Mengoni ha tagliato la sua canzone per rientrare nel minutaggio dei 3 minuti, come richiesto all'#Eurovis… - sonny1sonia : @Claudiaitalian Non é che la canzone sembra dire ' Marco Mengoni'? Alla visione 87265849472mila mi é venuto questo dubbio ?? -

Eurovision 2023, inizia il countdown: cantanti in gara, numeri e curiosità Leggi Anche Eurovision 2023, Marco Mengoni porterà in gara 'Due Vite' I numeri della gara In gara ci saranno 23 cantanti solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, ... Eurovision, Marco Mengoni cantera' Due vite riarrangiata E' 'Due vite' la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che ... Eurovision 2023, Marco Mengoni porterà in gara "Due Vite" Leggi Anche Sanremo 2023, vince Marco Mengoni: cronaca di un trionfo annunciato 'Due vite' Per Marco Mengoni 'Due vite' è 'un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello ... Leggi Anche Eurovision 2023,porterà in gara 'Due Vite' I numeri della gara In gara ci saranno 23 cantanti solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, ...E' 'Due vite' la canzone scelta daper rappresentare l'Italia al prossimo Eurovision Song Contest 2023, in programma a maggio a Liverpool che vede coinvolti cantanti da 37 paesi diversi, con la finale il 13 maggio che ...Leggi Anche Sanremo 2023, vince: cronaca di un trionfo annunciato 'Due vite' Per'Due vite' è 'un viaggio intimo, un invito rivolto a tutti noi ad accettare quello che la vita ci offre perché tutto quello ... Eurovision 2023, Marco Mengoni porterà in gara "Due Vite" TGCOM Marco Mengoni pronto all’Eurovision, porterà Due Vite: “Un viaggio intimo” Dopo la vittoria a Sanremo 2023, Marco Mengoni è ufficialmente uno dei concorrenti dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool. Il cantante ha annunciato con che canzone gareggerà. Marco ... Eurovision 2023, inizia il countdown: cantanti in gara, numeri e curiosità Marco Mengoni rappresenterà per la seconda volta l'Italia portando in gara "Due Vite", il brano con cui ha trionfato al 73esimo Festival di Sanremo, e che canterà in italiano anche nella ... Dopo la vittoria a Sanremo 2023, Marco Mengoni è ufficialmente uno dei concorrenti dell’Eurovision Song Contest, che si terrà a Liverpool. Il cantante ha annunciato con che canzone gareggerà. Marco ...Marco Mengoni rappresenterà per la seconda volta l'Italia portando in gara "Due Vite", il brano con cui ha trionfato al 73esimo Festival di Sanremo, e che canterà in italiano anche nella ...