Marco Mengoni all’Eurovision Song Contest con Due Vite | “Non vedo l’ora”

(Di giovedì 16 marzo 2023), in qualità di vincitore del Festival di Sanremo 2023, avrà il compito di rappresentare l’Italia, in programma dal 19 al 23 maggio a Liverpool. In gara complessivamente ci saranno 23 cantanti solisti (10 uomini, 13 donne), 4 duetti (due maschili, uno femminile, uno misto) e 10 gruppi (8 maschili, uno femminile e uno misto). L’artista originario di Ronciglione si presenterà con il brano con cui ha trionfato all’Ariston, Due, nonostante in un primo momento si fosse parlato della possibilità di portare una canzone nuova, in inglese, che potesse essere più legata allo spirito della manifestazione. La canzone sta tuttora raccogliendo importanti riscontri: ha totalizzato fino a questo momento oltre 70 milioni di stream audio/video, superato i 30 ...

A 10 anni dalla sua partecipazione a Malmö con "L'essenziale",tornerà a rappresentare l'Italia all' Eurovision Song Contest, che quest'anno si terrà a Liverpool. L'artista e il suo team hanno appena confermato che gareggerà con "Due vite" , canzone ...

