Marco Mengoni, all'Eurovision porta 'Due Vite': 'Non vedo l'ora che arrivi a così tante persone' (Di giovedì 16 marzo 2023) Marco Mengoni ha finalmente ufficializzato che ' Due Vite ' sarà la canzone che porterà sul palco dell' Eurovision 2023 . La 'griglia' di partenza del prossimo Eurovision Song Contest è quindi ... Leggi su leggo (Di giovedì 16 marzo 2023)ha finalmente ufficializzato che ' Due' sarà la canzone che porterà sul palco dell'2023 . La 'griglia' di partenza del prossimoSong Contest è quindi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IlContiAndrea : Arriva la comunicazione ufficiale Rai 'È #DueVite la canzone scelta da Marco Mengoni per rappresentare l’Italia al… - Agenzia_Ansa : Marco Mengoni scioglie la riserva: è 'Due Vite', il brano con cui ha vinto il festival di Sanremo, la canzone che h… - WittyTV : Questa sera a #CePostaPerTe il cantautore delle emozioni: Marco Mengoni! ?? @mengonimarco - francy2270 : RT @SocialArtistOF2: È #DUEVITE il brano scelto da MARCO MENGONI per partecipare a #Eurovision2023, in qualità di rappresentante dell'Itali… - giovannizambito : MARCO MENGONI A LIVERPOOL CON 'DUE VITE' PER EUROVISION SONG CONTEST 2023 -