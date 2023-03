Marcello Cirillo, terrificante incidente sulla Cassia bis a Roma: ‘Vivo per miracolo. Grazie agli angeli che mi hanno estratto dall’auto’ (Di giovedì 16 marzo 2023) “Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 di ieri pomeriggio si trovavano sulla Cassia bis, a Roma. Sono loro che mi hanno estratto dalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion che mi ha trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!” Con questo messaggio Marcello Cirillo, popolare cantante e conduttore, racconta del terribile incidente accaduto ieri pomeriggio a Roma, sulla Cassia Bis, alla periferia della città. Uno scontro che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, visto come è ridotta la macchina dell’artista, che miracolosamente non si è fatto nemmeno un graffio. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 marzo 2023) “Sono vivo per, voglio ringraziare quegliche verso le 15,00 di ieri pomeriggio si trovavanobis, a. Sono loro che midalla mia Smart dopo essere stato investito da un camion che mi ha trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!” Con questo messaggio, popolare cantante e conduttore, racconta del terribileaccaduto ieri pomeriggio aBis, alla periferia della città. Uno scontro che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori, visto come è ridotta la macchina dell’artista, chesamente non si è fatto nemmeno un graffio. ...

