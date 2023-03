Marcello Cirillo racconta sui social l’incidente sulla Cassia bis a Roma | “Sono vivo per miracolo”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il cantante e conduttoreè rimasto coinvolto in un grave incidente a. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di ieri, mercoledì 15 marzo,bis intorno alle ore 15:00. Ecco cosa hato il conduttore suidi: “L’auto si è ribaltata” Are cosa è ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Marcello Cirillo, incidente sulla Cassia bis a Roma: «Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono vivo… - infoitcultura : Marcello Cirillo, incidente a Roma: 'Investito da un camion' - CorriereCitta : Marcello Cirillo, terrificante incidente sulla Cassia bis a Roma: ‘Vivo per miracolo. Grazie agli angeli che mi han… - leggoit : Marcello Cirillo, incidente choc a Roma: «Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono vivo per miracolo» - Gazzettino : #marcello cirillo, incidente sulla Cassia bis a #roma: «Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono viv… -

è stato vittima di un bruttissimo incidente a Roma . Il cantante e conduttore noto per la sua partecipazione a molti programmi Rai tra cui I Fatti Vostri , è rimasto coinvolto, in uno ..., incidente sulla Cassia bis a Roma: 'Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono vivo per miracolo' LA VICENDA I fatti risalgono all'autunno del 2019, quando Giulia ..., il cantante e conduttore noto per la sua partecipazione a molti programmi Rai , è rimasto coinvolto, ieri pomeriggio, in un incidente sulla Cassia bis a Roma . A raccontarlo è lui ...

Marcello Cirillo, incidente a Roma: "Investito da un camion" Liberoquotidiano.it

Marcello Cirillo è stato vittima di un bruttissimo incidente a Roma. Il cantante e conduttore noto per la sua partecipazione a molti programmi Rai tra cui I Fatti Vostri, è rimasto coinvolto, in uno ...Disavventura per il noto cantante e volto tv Marcello Cirillo che ha avuto un incidente in auto. La sua vettura è completamente distrutta. “Sono vivo per miracolo”. Ha scritto così Marcello Cirillo ...