Marcello Cirillo | “Investito da un camion | sono stato trascinato per 200 metri Vivo per miracolo | uno choc”

(Di giovedì 16 marzo 2023) “per” scrive sui social il cantantecondividendo le foto della sua macchina ribaltata sul ciglio della strada. In effetti a vedere le immagini dell’incidente di cui èsuo malgrado protagonista viene da pensare che l’artista siaparticolarmente fortunato a uscirne illeso. LA DINAMICA DELL’INCIDENTE –, noto al grande pubblico soprattutto per essereper anni il cantante de I fatti vostri, nelle scorse ore si trovava sulla Cassia bis, a Roma, quando la macchina sulla quale viaggiava è stata investita da un. Queste le sue parole su Twitter: “Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15 si trovavano sulla Cassia bis a Roma e mi hanno estratto dalla mia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Marcello Cirillo, incidente a Roma: “Investito da un camion” - fisco24_info : Marcello Cirillo, incidente a Roma: 'Investito da un camion': (Adnkronos) - Il cantante e conduttore in un tweet: '… - News24_it : Marcello Cirillo, incidente a Roma: 'Investito da un camion' - infoitcultura : Marcello Cirillo, incidente sulla Cassia bis a Roma: «Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono vivo… - infoitcultura : Marcello Cirillo, incidente a Roma: 'Investito da un camion' -

, nato il 24 maggio 1958 a Caulonia, è un cantante, conduttore televisivo, attore teatrale e regista di 64 anni....è stato vittima di un bruttissimo incidente a Roma . Il cantante e conduttore noto per la sua partecipazione a molti programmi Rai tra cui I Fatti Vostri , è rimasto coinvolto, in uno ..., incidente sulla Cassia bis a Roma: 'Un camion mi ha investito e l'auto si è ribaltata. Sono vivo per miracolo' LA VICENDA I fatti risalgono all'autunno del 2019, quando Giulia ...

Marcello Cirillo, incidente a Roma: "Investito da un camion" Liberoquotidiano.it

Marcello Cirillo, noto cantante e conduttore di numerosi programmi Rai, ha avuto un incidente ieri pomeriggio sulla Cassia bis a Roma. Ha condiviso sui social media le foto della sua auto ribaltata, ...(Adnkronos) - Incidente a Roma per Marcello Cirillo. Il cantante e conduttore racconta in un tweet quanto gli è accaduto. "Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 ...