Marcello Cirillo, incidente-choc: auto ribaltata e distrutta, come sta (Di giovedì 16 marzo 2023) Marcello Cirillo si è preso un grosso spavento: è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla via Cassia Veientana, a nord di Roma, in zona Grottarossa. Il cantante e conduttore televisivo era alla guida della sua Smart quando si è scontrato con un furgone Iveco. A causa dell'impatto la sua auto si è ribaltata ed è finita su un fianco, dopo essere stata trascinata sull'asfalto per 200 metri. Volto noto di tanti programmi Rai, su tutti Mezzogiorno in famiglia e I Fatti Vostri, Cirillo si è definito "vivo per miracolo" dopo il grave incidente stradale in cui è rimasto coinvolto. Sui social ha raccontato l'accaduto, nutrendo anche la speranza di rintracciare chi lo ha aiutato a uscire dalle lamiere. "Voglio ringraziare quegli angeli - ha scritto - che verso ...

