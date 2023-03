Marcello Cirillo | incidente a Roma | “Investito da un camion”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) –per. Il cantante e conduttore racconta in un tweet quanto gli è accaduto. “Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis () mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere statoda une trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada!”. “Sotto shock ma illeso”, ha aggiunto in un altro post. “Mi piacerebbe conoscere e ringraziare personalmente i ragazzi che mi hanno aiutato se vedete questo messaggio scrivetemi una si chiamava chiara”, ha scritto ancora. Sono vivo per miracolo, voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis () mi hanno estratto dalla mia ...