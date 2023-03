Marcello Cirillo coinvolto in un brutto incidente: “Investito e trascinato da un camion” (Di giovedì 16 marzo 2023) Stamani Marcello Cirillo ha pubblicato un tweet rivelando di essere stato coinvolto in un brutto incidente a Roma. La Smart sulla quale viaggiava il conduttore e musicista è stata travolta e trascinata per duecento metri da un camion. Fortunatamente Cirillo (che recentemente ha cantato un pezzo di Myss Keta) non ha riportato ferite, ma ha scritto sul suo account Twitter di essere vivo per miracolo. “Sono vivo per miracolo. Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere stato Investito da un camion e trascinato per 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! Sono sotto shock ma illeso. Mi piacerebbe conoscere e ... Leggi su biccy (Di giovedì 16 marzo 2023) Stamaniha pubblicato un tweet rivelando di essere statoin una Roma. La Smart sulla quale viaggiava il conduttore e musicista è stata travolta e trascinata per duecento metri da un. Fortunatamente(che recentemente ha cantato un pezzo di Myss Keta) non ha riportato ferite, ma ha scritto sul suo account Twitter di essere vivo per miracolo. “Sono vivo per miracolo. Voglio ringraziare quegli angeli che verso le 15,00 si trovavano sulla Cassia bis (Roma) mi hanno estratto dalla mia smart dopo essere statoda unper 200 metri per poi cappottarmi dall’altra parte della strada! Sono sotto shock ma illeso. Mi piacerebbe conoscere e ...

