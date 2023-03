Marc Marquez deluso dalla Honda | “Io voglio vincere | così non posso”

(Di giovedì 16 marzo 2023) La MotoGP ha cercato di contenere le ingenti spese legate allo sviluppo dell’aerodinamica, limitando il numero di carenature consentite a due per stagione e per costruttore. Ma l’effetto che l’aerodinamica ha avuto sulla sicurezza e l’impatto che ha avuto sullo spettacolo delle corse è stato ripetutamente discusso dai piloti, connoto per essere contrario a sviluppi come l’aerodinamica ed i dispositivi che regolano l’altezza. Dopo aver visto ciò che è stato presentato dahi del calibro di Aprilia e Yamaha in Portogallo, il pilota dellaha dichiarato: “Ogni volta diventa sempre più difficile seguire i piloti”. Il pilota spagnolo della, nelle parole riportate da Motorsport-total, ha aggiunto: “L’aerodinamica sta cambiando l’equilibrio delle moto, lo stile di guida e la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... theshieldofspo1 : Le dichiarazioni di Marquez sulla nuova deriva aerodinamica della MotoGP. #TSOS // #MotoGP // #MarcMarquez //… - fmimolise : MotoGP 2023. Alex Marquez e le differenze Honda-Ducati: “Gigi Dall’Igna passa dal box a mezzogiorno e nel pomeriggi… - gp_undar : RT @corsedimoto: MOTOGP - Pol Espargaró critico verso gli ingegneri Honda. Nel biennio 2021-2022, senza Marc Marquez, hanno fermato l'evolu… - corsedimoto : MOTOGP - Pol Espargaró critico verso gli ingegneri Honda. Nel biennio 2021-2022, senza Marc Marquez, hanno fermato… - Moto_it : Il pilota spagnolo ha rilasciato una lunga intervista: “Mi credevo un supereroe, ora ho imparato la lezione”… -

E sudi Cosimo Curatola 'Sono andato in Honda perché avevo grandi aspettative, ma le cose ... Mi aspettavo il compito di guidare il progetto conMárquez, ma non è stato così'. A parlare, ...Mentreminaccia velatamente la Honda di andarsene, in Moto2 Pedro Acosta torna ad imporsi sugli altri piloti Moto2 nei test, confermandosi quello che in Formula 1 chiamano predestinato. Di ...Appena un centimetro sopra di loro troviamo un pluricampione del mondo,. In questa ''lotta'' tra pilota sopra i 180 cm e piloti sotto i 170, non stupisce che l'altezza media del ...

L'otto volte campione del mondo Marc Marquez ha affermato che la costante spinta allo sviluppo aerodinamico della MotoGP "non è il modo migliore per creare lo spettacolo". Lo sviluppo aerodinamico ...Il 2023 sarà un anno fondamentale per la carriera di Marc Márquez. Il pilota di Cervera torna nel Motomondiale dopo un anno di infortuni che gli hanno impedito di esibirsi ai massimi livelli. Marc ha ...