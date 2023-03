Maratona di Roma | strade chiuse e linee bus sospese | la viabilità alternativa

(Di giovedì 16 marzo 2023)- Maratoneti, professionisti e amatoriali, domenica 19 marzo correranno dalle 8 alle 14:45, per l’Acea Run Rome The Maraton, durante la quale sono previste anche staffetta Run4Rome, la stracittadina Fun Race e le Frecce Tricolori (leggi qui) Partenza e arrivo da via dei Fori Imperiali; un percorso che si snoda lungo piazza Venezia, il Circo Massimo, Caracalla, la zona della basilica di San Paolo, Piramide, vari tratti di lungotevere, viale della Conciliazione, Castel Sant’Angelo, il Foro Italico, Ponte Milvio, l’Auditorium Parco della Musica e il Villaggio Olimpico, Campi Sportivi, la Moschea, piazza del Popolo, piazza di Spagna-Trinità dei Monti, piazza Navona e via del Corso. La Strada dei Fori Imperiali, nel tratto di Largo Corrado Ricci-piazza Venezia, sarà chiusa domenica tutto il giorno e sabato dalle 9, per gli allestimenti, per i quali, inoltre, saranno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romamobilita : ???????????? Domenica 19 marzo (8 - 14,45), si terrà la 28esima edizione della maratona di Roma con partenza e arrivo… - Roberta19luglio : RT @CaritasRoma: #PapaFrancesco ha benedetto la Coppa degli Ultimi, che domenica sarà consegnata all’ultimo podista della Maratona di #Roma… - AriannaAmbrosi0 : RT @CaritasRoma: #PapaFrancesco ha benedetto la Coppa degli Ultimi, che domenica sarà consegnata all’ultimo podista della Maratona di #Roma… - CaritasRoma : #PapaFrancesco ha benedetto la Coppa degli Ultimi, che domenica sarà consegnata all’ultimo podista della Maratona d… - fendente1 : RT @WWFitalia: Oggi è il #NationalPandaDay ?? Il #panda è il nostro simbolo, rappresenta oltre 50 anni di impegno per la conservazione delle… -

...l'eccezionale possibilità di poter visionare l'intera opera in due tempi come una sorta di... Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, Teatro di- Teatro Nazionale e il LAC Lugano Arte e ...FESTIVAL CROSSROADS IN EMILIA ROMAGNA Il festival Crossroads è unamusicale che attraversa ... ASIAN FILM FESTIVAL AGiunge alla ventesima edizione l' Asian Film Festival , punto di ...Domenica 19 marzo Autostrade per L'Italia sarà presente sia come Official Sponsor che come partecipante delladie allo stesso tempo lancerà il progetto 'Wonders. Scopri l'Italia delle meraviglie'. Il progetto di Aspi promuove il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del ...

Domenica 19 marzo la maratona di Roma, il piano mobilità e trasporti Roma Servizi per la Mobilità

raggiungere Roma pedalando in tre giorni, per poi parcheggiare la bici e indossare le scarpette da ginnastica partecipando alla maratona della capitale in programma domenica 19 marzo. A salutare la ...La maratona di Roma e il derby all’Olimpico: sarà una domenica particolare per la mobilità cittadina, in una giornata caratterizzata dai grandi eventi sportivi. Dalle 8 alle 14,45 si svolgerà l’Acea ...