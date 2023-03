Manfredi contro Ceferin: “A Napoli tutti delinquenti e chi arriva è santo? Inaccettabile” (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del presidente dell’Uefa Ceferin sono inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a Napoli fossero tutti delinquenti e chi arriva qua è invece santo. Non è vero, i delinquenti sono dappertutto e vanno affrontati con la consapevolezza che se non li estirpiamo dalla dinamica del gioco alla fine le persone non si potranno muovere per l’Europa per una partita”. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella conferenza stampa in Prefettura a proposito delle parole di martedì del presidente dell’Uefa che definiva ‘intollerabile’ il divieto alla trasferta a Napoli per i tifosi dell’Eintracht. “Ieri la città di Napoli è stata ostaggio di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Le dichiarazioni del presidente dell’Uefasono inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se afosseroe chiqua è invece. Non è vero, isono dappertutto e vanno affrontati con la consapevolezza che se non li estirpiamo dalla dinamica del gioco alla fine le persone non si potranno muovere per l’Europa per una partita”. Lo ha detto il sindaco diGaetano, nella conferenza stampa in Prefettura a proposito delle parole di martedì del presidente dell’Uefa che definiva ‘intollerabile’ il divieto alla trasferta aper i tifosi dell’Eintracht. “Ieri la città diè stata ostaggio di ...

