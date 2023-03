Manfredi | “Anche napoletani negli scontri” Poi l’appello | “Non coloriamo la città di azzurro!”

(Di giovedì 16 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiil Sindaco di Napoli, Gaetano, è intervenuto al tavolo della Prefettura, con il Prefetto, il Questore ed il Presidente Aurelio De Laurentiis all’indomani degliavvenuti incon i tifosi dell’Eintracht. Queste le sue parole: “Non è stata una bella giornata per lama va distinta la sportività del tifo napoletano rispetto ai comportamenti violenti che ci sono stati. E non possiamo accettare che ci siano poche centinaia di pseudo-tifosi provenienti da ogni parte d’Europa e mettano a repentaglio la sicurezza della nostra. E’ inaccettabile e va fatto qualcosa”. “Non possiamo avere uomini delle forze dell’ordine all’ospedale ed autisti dell’ANM che rischiano la vita – sostiene– Bisogna evitare che ...

«Abbiamo messo a disposizione - ha detto Manfredi - i bus di Anm per far partire presto i ... che è necessario dare la possibilità di un ristoro dei danni che c'è stato anche per i commercianti.I violenti vanno tolti di mezzo, anche quelli napoletani, vanno separati dai tifosi“. “Gli autobus danneggiati – continua Manfredi – saranno ricomprati e riparati indipendentemente dai ristori per ...