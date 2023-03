Mamma riprende il figlio in lacrime per i compiti e si infuria Il TikTok di Emma Guiducci fa discutere

(Di giovedì 16 marzo 2023) Quello della scuola e deia casa è un argomento che fa sempre molto. Che si tratti della scuola elementare o del liceo, sono moltissimi, infatti, i genitori che lamentano un eccessivo carico di lavoro imposto dagli insegnanti ai propri figli, che si ritrovano senza tempo libero per dedicarsi ad altro. Tra questi c’è anche, unapiuttosto conosciuta sui social, che ha pubblicato un video suproprio su questo tema. La donna ha ripreso ilseduto al tavolo mentre era impegnato con i, che piangeva. Da qui,si è lanciata in una vera e propria invettiva contro gli insegnanti, accusandoli di non pensare al bene dei bambini e finendo per sovraccaricarli di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariaLocascio10 : RT @MorianiEleonora: La mamma che riprende i suoi amori ???? Emozione #PRELEMI - 68Stefania1101 : RT @alessia23_06: Amore la dolcezza infinita di Papà e ciccino e Mamma che li riprende ?????????? #prelemi - BulloManuela : RT @alessia23_06: Amore la dolcezza infinita di Papà e ciccino e Mamma che li riprende ?????????? #prelemi - alessia23_06 : Amore la dolcezza infinita di Papà e ciccino e Mamma che li riprende ?????????? #prelemi - Libero41316546 : RT @MorianiEleonora: La mamma che riprende i suoi amori ???? Emozione #PRELEMI -

... il processo al santone di Acquapendentel'anno prossimo. Il maestro Lino, al secolo ... Parti civili ladi una delle due presunte vittime, una giovane adepta e l'ordine degli psicologi. ...anche il suo iniziale amore per la pittura. L'Orto dei Frutti Dimenticati a Pennabilli Nel ... biglietti bruciati in 10 minuti ma lui oggi fa gli auguri aNovella Landini a Rimini: '...C'è chi la sostiene e chi la. 'Mi sono sentita dire 'Non si urla davanti ai bambini'. Io non stavo urlando contro mio figlio', precisa in un altro video. Clip dopo clip larisponde ai ...

La mamma riprende figlio in lacrime per i compiti su Tik Tok e sbotta: “Cari insegnanti, non è giusto così, non si può fare più nulla” Orizzonte Scuola

Protagonista della performance della donna, molto nota sui social, che sul suo account si sfoga contro gli insegnanti. Una reazione accesa che ha innescato una serie di commenti ai quali risponde con ...Il video pubblicato da Emma Guiducci su Tik Tok ha suscitato molte reazioni e discussioni. La madre si sfoga nei confronti degli insegnanti, accusandoli di sovraccaricare il figlio di compiti e impedi ...