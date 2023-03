Malore choc in casa, Pietro muore a 30 anni: il corpo trovato dalla moglie (Di giovedì 16 marzo 2023) Piange San Miniato per la morte di Pietro Fanfani, 30enne morto all’improvviso dopo un Malore nella sua casa di Ponte a Egola dove viveva con la moglie. Una tragedia assurda. A quanto riportano i media locali a trovarlo era stata la moglie Evelin Torres Campo con la quale Pietro si era sposato nel 2018. Il calciatore era a terra privo di sensi. Immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi arrivati tra i quali quello della dell’As La Serra 1969, squadra di calcio dove il ragazzo militava. “È troppo devastante per essere vero. Pietro per sempre con noi”, è il messaggio di cordoglio apparso sulla bacheca Facebook, che poi ha postato una foto di Pietro per ricordarlo. Pietro lavorava a Santa ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) Piange San Miniato per la morte diFanfani, 30enne morto all’improvviso dopo unnella suadi Ponte a Egola dove viveva con la. Una tragedia assurda. A quanto riportano i media locali a trovarlo era stata laEvelin Torres Campo con la qualesi era sposato nel 2018. Il calciatore era a terra privo di sensi. Immediati i soccorsi ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi arrivati tra i quali quello della dell’As La Serra 1969, squadra di calcio dove il ragazzo militava. “È troppo devastante per essere vero.per sempre con noi”, è il messaggio di cordoglio apparso sulla bacheca Facebook, che poi ha postato una foto diper ricordarlo.lavorava a Santa ...

