Malawi | salgono a 400 le vittime del ciclone Freddy

(Di giovedì 16 marzo 2023) Sono oltre 400 ledeltropicaleche si è abbattuto durante il fine settimana in, Mozambico e Madagascar., migliaia sfollati e centinaia difrae Mozambico Ilè atterrato per la prima volta in Africa alla fine di febbraio. La tempesta si è ora dissipata, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarchinoBrizio : RT @donFrancescoV: #CycloneFreddy in #Malawi Salgono vittime e sfollati, anche se il ciclone sta allentando la morsa, secondo i dati del… - donFrancescoV : #CycloneFreddy in #Malawi Salgono vittime e sfollati, anche se il ciclone sta allentando la morsa, secondo i dati… -

'Sono vicino alle popolazioni delcolpite nei giorni scorsi da un fortissimo ciclone. Prego per i defunti, i feriti, gli sfollati. Il Signore sostenga le famiglie e le comunità più provate da questa calamità' ha detto stamani ...Finora le autorità delhanno contato almeno 225 vittime , ma il tragico bilancio del ciclone tropicale Freddy che colpito anche il Mozambico potrebbe essere persino più grave. Almeno 707 ...Ricavi dal mining di Bitcoindel 50% a 23 milioni di dollari Poiché Bitcoin è ben posizionato per una costante ripresa, l'...recentemente attinto ad una fonte di energia inutilizzata in, ...

Malawi, salgono a 225 le vittime del ciclone Freddy Avvenire

È salito a 326 morti in Malawi il bilancio delle vittime provocate dal ciclone tropicale Freddy: lo ha annunciato il presidente Lazarus Chakwera, in visita a Blantyre, nel sud del Paese, dove il ...È salito a 326 morti in Malawi il bilancio delle vittime provocate dal ciclone tropicale Freddy: lo ha annunciato il presidente Lazarus Chakwera, in visita a Blantyre, nel sud del paese, dove il ...