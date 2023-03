Malata di cancro, sospende le cure per far nascere il suo bambino: la storia di Anna, morta a 44 anni (Di giovedì 16 marzo 2023) Una scelta che le è costata la vita, ma che le ha permesso di dare alla luce il suo bambino. Questa è la storia di Anna Evgrafova, la 44enne Malata di cancro morta ad Avezzano. Quando Anna Evgrafova ha scoperto di essere Malata non ha avuto dubbi né ha esitato un attimo. Ha pensato al L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 16 marzo 2023) Una scelta che le è costata la vita, ma che le ha permesso di dare alla luce il suo. Questa è ladiEvgrafova, la 44ennediad Avezzano. QuandoEvgrafova ha scoperto di esserenon ha avuto dubbi né ha esitato un attimo. Ha pensato al L'articolo NewNotizie.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dacicus22 : @Virna25marzo Manca solo tirar fuori la storia triste della madre malata di cancro e ci siamo - NoveErBove : A PESCARA UNA 44ENNE, ORIGINARIA DI MOSCA, MALATA DI CANCRO RIFIUTA LA CHEMIOTERAPIA PER FAR NASCERE IL FIGLIO ...N… - Menanni1 : RT @qn_lanazione: Mamma incinta malata di cancro rifiuta la chemio per far nascere il figlio - qn_lanazione : Mamma incinta malata di cancro rifiuta la chemio per far nascere il figlio -