Mai lavare il pollo crudo: è pericolosissimo. Ecco cosa dice un esperto (Di giovedì 16 marzo 2023) Che sia alla griglia, al forno, in padella, il pollo è una delle carni più amate dagli italiani. Leggero, nutriente e povero di grassi, apporta proteine animali, aminoacidi, fosforo, selenio e vitamina B6. Fin qui tutto bene, peccato che tante siano le persone ad aver adottato una pessima abitudine al riguardo. Non tanto per quanto concerne le quantità o la modalità di cottura, quanto piuttosto per la sua preparazione. Prima di cucinarlo, sono parecchi quelli che lo lavano sotto al getto del rubinetto. Questo gesto automatico, in realtà, nasconde non poche insidie. Curiose di scoprire perché? Iniziamo! Mai lavare il pollo crudo: è pericolosissimo. Ecco perché! Il cibo crudo è contaminato da agenti patogeni che possono trasferirsi facilmente su altre superfici e uno ...

