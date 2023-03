Mafia, arrestata coppia favoreggiatori di Matteo Messina Denaro (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono considerati due fedelissimi di Matteo Messina Denaro, Emanuele Bonafede e Lorena Ninfa Lanceri, due siciliani arrestati dai Ros e dal Comando provinciale dei carabinieri di Trapani. La coppia è ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 marzo 2023) Sono considerati due fedelissimi di, Emanuele Bonafede e Lorena Ninfa Lanceri, due siciliani arrestati dai Ros e dal Comando provinciale dei carabinieri di Trapani. Laè ...

