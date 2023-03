Mafia, arrestata coppia di favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. VIDEO (Di giovedì 16 marzo 2023) Il boss Matteo Messina Denaro seduto a gambe accavallate, con un bicchiere di rum nella mano destra e un sigaro gigante nella mano sinistra. Eccola, la foto che inchioda i coniugi arrestati all'alba di oggi dai Carabinieri del Ros a Campobello di Mazara (Trapani) con l'accusa di essere fiancheggiatori del capoMafia arrestato lo scorso 16 gennaio. I due sono Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri, e sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 16 marzo 2023) Il bossseduto a gambe accavallate, con un bicchiere di rum nella mano destra e un sigaro gigante nella mano sinistra. Eccola, la foto che inchioda i coniugi arrestati all'alba di oggi dai Carabinieri del Ros a Campobello di Mazara (Trapani) con l'accusa di essere fiancheggiatori del capoarrestato lo scorso 16 gennaio. I due sono Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri, e sono accusati di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati dal metodo mafioso. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio de Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai pm Piero Padova e Gianluca De Leo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I carabinieri del Ros hanno arrestato per favoreggiamento Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazar… - poliziadistato : #8marzo Rintracciata e arrestata in Nigeria latitante 48enne esponente di spicco della “black mafia” nigeriana, rip… - concentrazione : #mafia Messina Denaro fotografato nel loro salotto, coppia arrestata per aver favorito la latitanza del boss… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Mafia, arrestata coppia favoreggiatori di Messina Denaro - PalermoToday : Altro colpo alla rete dei fiancheggiatori di Messina Denaro: una coppia finisce in carcere -

Mafia, arrestata coppia di favoreggiatori di Matteo Messina Denaro. Il legame con la donna approfondimento Mafia, Messina Denaro non si presenta al processo sulle ... Il biglietto è stato rinvenuto dagli investigatori a casa della sorella del boss Rosalia, arrestata ... Messina Denaro, arrestata coppia di favoreggiatori: 'Ospitava il boss a pranzo e cena' Campobello di Mazara, in manette Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri. L'uomo è cugino del geometra che ha prestato l'identità al capo della mafia. Salgono a sei i fiancheggiatori in ... Mafia: donna arrestata era legata a Messina Denaro PALERMO, 16 MAR Sarebbe stata molto legata a Matteo Messina Denaro Lorena Lanceri, arrestata oggi col marito Emanuele Bonafede per favoreggiamento del capomafia trapanese. Emerge dall'inchiesta dei carabinieri del Ros che ha portato in cella la coppia. I militari hanno trovato ... Il legame con la donna approfondimento, Messina Denaro non si presenta al processo sulle ... Il biglietto è stato rinvenuto dagli investigatori a casa della sorella del boss Rosalia,...Campobello di Mazara, in manette Emanuele Bonafede e Lorena Lanceri. L'uomo è cugino del geometra che ha prestato l'identità al capo della. Salgono a sei i fiancheggiatori in ...PALERMO, 16 MAR Sarebbe stata molto legata a Matteo Messina Denaro Lorena Lanceri,oggi col marito Emanuele Bonafede per favoreggiamento del capomafia trapanese. Emerge dall'inchiesta dei carabinieri del Ros che ha portato in cella la coppia. I militari hanno trovato ... Mafia: arrestata coppia di favoreggiatori di Messina Denaro - Sicilia Agenzia ANSA Mafia, la famiglia Bonafede al servizio di Messina Denaro Salgono a sei i favoreggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro arrestati dai carabinieri del Ros. Dalla cattura del padrino, il 16 gennaio scorso, sono finiti in cella Giovanni Luppino, ... Mafia: arrestata coppia di favoreggiatori Messina Denaro (2) Oltre a essere nipote del boss di Campobello, Emanuele Bonafede è fratello di Andrea Bonafede, arrestato nelle scorse settimane con l'accusa di aver fatto avere al capomafia le prescrizioni sanitarie ... Salgono a sei i favoreggiatori della latitanza del boss Matteo Messina Denaro arrestati dai carabinieri del Ros. Dalla cattura del padrino, il 16 gennaio scorso, sono finiti in cella Giovanni Luppino, ...Oltre a essere nipote del boss di Campobello, Emanuele Bonafede è fratello di Andrea Bonafede, arrestato nelle scorse settimane con l'accusa di aver fatto avere al capomafia le prescrizioni sanitarie ...