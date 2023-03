Madonna di Trevignano, Gisella Cardia si mostra in sedia a rotelle: “Vive la passione di Cristo, sente sul suo corpo stimmate, frustate e i dolori della corona di spine” (Di giovedì 16 marzo 2023) Erano stati dei fedeli, qualche giorno fa, a raccontare della sofferenza improvvisa, con l’avvicinarsi della Pasqua, di Gisella Cardia, la sedicente veggente di Trevignano Romano, il piccolo comune del Lazio sconvolto da qualche tempo da presunte apparizioni della Madonna. In collegamento con Pomeriggio Cinque, programma in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, questo gruppo di persone ha dichiarato infatti nei giorni scorsi che la donna di origini siciliane vivrebbe sul suo corpo “la passione di Cristo” con “stimmate, frustate, dolori e i segni della corona di spine”. Il condizionale, in questa situazione particolare, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Erano stati dei fedeli, qualche giorno fa, a raccontaresofferenza improvvisa, con l’avvicinarsiPasqua, di, la sedicente veggente diRomano, il piccolo comune del Lazio sconvolto da qualche tempo da presunte apparizioni. In collegamento con Pomeriggio Cinque, programma in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, questo gruppo di persone ha dichiarato infatti nei giorni scorsi che la donna di origini siciliane vivrebbe sul suo“ladi” con “e i segnidi”. Il condizionale, in questa situazione particolare, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : Madonna di Trevignano, Gisella Cardia si mostra in sedia a rotelle: “Vive la passione di Cristo, sente sul suo corp… - Tancred63551087 : @mattino5 Siete andati in fissa con la Madonnina di Trevignano. Sarà pure una mistificatrice la donna, ma l'unica c… - DCiamei : Il 'Mariologo' è vabbè dai........ anno domini 2023 #madonna #trevignano - paolo_carucci : Madonna che piange e parla, ecco cosa sta accadendo a Trevignano Romano. Il mariologo Padre Gian Matteo: 'Bisogna a… - roberta_fasani : Gisella Cardia alias Maria Giuseppa Scarpulla è un’ex imprenditrice, condannata a due anni per bancarotta fraudole… -