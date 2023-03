Macron tira dritto sulla riforma delle pensioni Ma rischia di esser sfiduciato

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo francese decide di attivare l'articolo 49.3 della Costituzione. Le opposizioni presentazioni le mozioni di censura, che saranno votate lunedì. Mobilitazioni in tutto il Paese

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AriannaAmbrosi0 : RT @Open_gol: Sarebbero oltre 7mila le tonnellate di rifiuti che si sono accumulate sui marciapiedi della capitale francese. Ma la maggiora… - romi_andrio : RT @Open_gol: Sarebbero oltre 7mila le tonnellate di rifiuti che si sono accumulate sui marciapiedi della capitale francese. Ma la maggiora… - Open_gol : Sarebbero oltre 7mila le tonnellate di rifiuti che si sono accumulate sui marciapiedi della capitale francese. Ma l… - F_D_Remigis : #Parigi, test decisivo per i sindacati. La #piazza vuol spingere #Macron a ritirare la riforma delle #pensioni Ma f… -

... il migrante da odiare è un brand come dicono i pubblicitari, è un marchio che. E spunta il ... a passare su ogni principio di intelligenza mentre va a Parigi dalcon cui vorrebbe intavolare ...... anche se c'è moltoe molla. Wolf fa notare che l'Europa non fosse d'accordo con l'... Emmanuelha belato su questo e gli Stati Uniti hanno venduto il loro costoso Gnl in sostituzione del gas ...Dopo i viaggi di, di Habeck e Le Maire, la presidente della Commissione Uele fila su sussidi e materie prime. Bruxelles si sta attrezzando con un piano sui materiali rari, e il ...

Macron tira dritto sulla riforma delle pensioni. Ma rischia di esser ... ilGiornale.it

En París, la ciudad más visitada del mundo, los turistas deben esquivar la basura amontonada en sus lugares icónicos por una huelga de los recolectores contra una impopular reforma de las pensiones. “ ...Comienza la cuenta atrás para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. A 500 días de que París acoja esta importante cita deportiva, el presidente francés Emmanuel Macron instó hoy a «la mov ...