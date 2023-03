Macron, la fiducia sulla riforma delle pensioni è legge (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo francese porrà la questione di fiducia, l'articolo 49-3, per far passare la riforma delle pensioni che Emmanuel Macron, presidente della Repubblica francese, ha deciso. La decisione comunicata al governo dopo il via libera del Senato e riportata dall'Ansa. Ci sono maree di polemiche e si preannuncia un periodo di scioperi e manifestazioni davvero pesanti. Con la scelta del governo di porre la questione di fiducia, la riforma delle pensioni è diventata legge a patto che le mozioni di censura che saranno presentate entro 24 ore e discusse nella giornata di lunedì, non raccolgano la maggioranza dei voti. In questo caso, il governo cadrebbe e con esso anche la legge sulla quale ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Il governo francese porrà la questione di, l'articolo 49-3, per far passare lache Emmanuel, presidente della Repubblica francese, ha deciso. La decisione comunicata al governo dopo il via libera del Senato e riportata dall'Ansa. Ci sono maree di polemiche e si preannuncia un periodo di scioperi e manifestazioni davvero pesanti. Con la scelta del governo di porre la questione di, laè diventataa patto che le mozioni di censura che saranno presentate entro 24 ore e discusse nella giornata di lunedì, non raccolgano la maggioranza dei voti. In questo caso, il governo cadrebbe e con esso anche laquale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Francia: Macron dà il via libera al governo per porre la questione di fiducia sulla riforma delle pensioni. Luned… - and84carl : Macron se ne frega altamente delle proteste che stanno scoppiando ovunque in Francia. Il pupillo di Attali si è app… - EmmaKump : Mr. Macron ha posto la fiducia sulla legge-pensioni in aperto disprezzo dei cittafini francesi. La fiducia in… - enribarillari : La democrazia dei governanti del gruppo rotschild - EmmaKump : RT @CCKKI: ????#Macron ha deciso di porre la questione di fiducia, la #riformadellepensioni è diventata legge, a patto che le mozioni di cens… -

Riforma delle pensioni in Francia, Macron scavalca il Parlamento | Le opposizioni pronte a mozioni di sfiducia ... Marine Le Pen, denuncia 'un colpo di mano democratico', dopo la decisione di Emmanuel Macron di ricorrere alla questione di fiducia, con il contestato articolo 49 comma 3 della Costituzione francese,... Macron impone la riforma delle pensioni. Le Pen: Colpo di mano democratico ... Marine Le Pen, denuncia 'un colpo di mano democratico', dopo la decisione di Emmanuel Macron di ricorrere alla questione di fiducia, con il contestato articolo 49 - 3 della Costituzione francese, ... Francia, il governo scavalca il Parlamento: la riforma delle pensioni è legge ... economici, sono troppo grandi' ha dichiarato Macron durante il Consiglio dei ministri in cui ha dato il via libera al governo per porre la questione di fiducia sulla riforma. Il presidente avrebbe ... ... Marine Le Pen, denuncia 'un colpo di mano democratico', dopo la decisione di Emmanueldi ricorrere alla questione di, con il contestato articolo 49 comma 3 della Costituzione francese,...... Marine Le Pen, denuncia 'un colpo di mano democratico', dopo la decisione di Emmanueldi ricorrere alla questione di, con il contestato articolo 49 - 3 della Costituzione francese, ...... economici, sono troppo grandi' ha dichiaratodurante il Consiglio dei ministri in cui ha dato il via libera al governo per porre la questione disulla riforma. Il presidente avrebbe ... Francia,Macron pone fiducia su pensioni RaiNews