Macron bypassa voto su riforma pensioni, bagarre alla Camera (Di giovedì 16 marzo 2023) Il testo della riforma delle pensioni, approvato in via definitiva al Senato francese questa mattina, non sarà votato dall'Assemblea nazionale. Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di ...

Macron bypassa voto su riforma pensioni, bagarre alla Camera
Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto di utilizzare l'articolo 49.3 della Costituzione per approvare la sua riforma alla Camera bassa del parlamento. Macron doveva decidere tra la possibilità di andare al voto sul suo progetto di punta o di ricorrere a questo famoso articolo, che consente l'adozione del progetto senza voto, salvo mozione di ...

La steccata di Meloni a Macron e Scholz - Matteo Milanesi
Nella serata di ieri, infatti, il leader ucraino ha incontrato Macron e Scholz nella capitale ... Per approfondire: Vola a Londra e bypassa l'Ue: cosa c'è dietro il tour di Zelensky Il premier italiano, ...