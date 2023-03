«Ma Piantedosi non era un questurino? Altro che legge e ordine» (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi è finito nell’occhio del ciclone per quanto accaduto ieri a Napoli. Una giornata di guerriglia – ampiamente annunciata – che ha devastato la città per gli scontri tra ultras tedeschi e atalantini e ultras del Napoli a margine della partita di Chamions League del Napoli contro l’Eintracht Francoforte. L’opposizione si è scagliata duramente contro Piantedosi. La Stampa ne scrive, raccontando le reazioni politiche a quanto accaduto a Napoli. Il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca e il deputato Marco Sarracino accusano: «Una città ostaggio di violenti che stanno mettendo in gravissimo pericolo l’incolumità di cittadini e forze dell’ordine. Invitiamo il ministro Piantedosi a riferire in Parlamento per chiarire cosa non ha funzionato». L’ex presidente della Camera e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro dell’Interno Matteoè finito nell’occhio del ciclone per quanto accaduto ieri a Napoli. Una giornata di guerriglia – ampiamente annunciata – che ha devastato la città per gli scontri tra ultras tedeschi e atalantini e ultras del Napoli a margine della partita di Chamions League del Napoli contro l’Eintracht Francoforte. L’opposizione si è scagliata duramente contro. La Stampa ne scrive, raccontando le reazioni politiche a quanto accaduto a Napoli. Il vice capogruppo del Pd alla Camera Piero De Luca e il deputato Marco Sarracino accusano: «Una città ostaggio di violenti che stanno mettendo in gravissimo pericolo l’incolumità di cittadini e forze dell’. Invitiamo il ministroa riferire in Parlamento per chiarire cosa non ha funzionato». L’ex presidente della Camera e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Episodi di questo genere in una città italiana non sono accettabili. Il Ministro degli Interni, Piantedosi, dovrebb… - GoffredoB : Non vorrei sembrare ostile verso un ministro per il quale ho l'ovvia simpatia umana che si deve a chi è in difficol… - paolomossetti : Centro storico di Napoli in questo momento. Scontri così non si vedevano dal Global Forum del 2001. Nemmeno durante… - TesoMaurizio : @fernandella25 Pare ci sia un invasione di cavallette e sia colpa del ministro Piantedosi ??cosa non si dice per att… - mariamasi14 : RT @aforista_l: Durante i disordini di #Napoli #Piantedosi era in Comune a Milano a strappare dai registri di Stato Civile le pagine che no… -