«Ma cosa significa l’obbligo di disclosure in caso di divorzio introdotto dalla riforma Cartabia?» (Di giovedì 16 marzo 2023) La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, si concentra oggi su un tema molto discusso della nuova riforma del diritto di famiglia Leggi su vanityfair (Di giovedì 16 marzo 2023) La rubrica quindicinale di Valeria De Vellis, avvocatessa specializzata in diritto di famiglia, della persona e delle successioni, si concentra oggi su un tema molto discusso della nuovadel diritto di famiglia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : Dire di cercare scafisti lungo tutto il globo terracqueo significa soprattutto manifestare un'assoluta impreparazio… - EleonoraEvi : per #Coldiretti bisogna riscoprire la figura del #cacciatore e il “valore” dell’attività venatoria. Ma per favore.… - tuttosport : Il Tar dà ragione alla Juve: ecco cosa significa. E occhio alla Figc ???? Lo spiegone in 4 minuti del direttore… - StefanoDellaLu : RT @DarkLadyMouse: Comunque 'sta cosa che se uno prova a criticare il governo sulla gestione dell'ordine pubblico (pugno durissimo sui rave… - marco061066 : RT @ColuiDi: Dalla Libia alle coste Siciliane ci sono circa 700 km, servono oltre 1.500 litri di carburante (e ho calcolato in super difett… -