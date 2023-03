"L'utero in affitto non può essere legittimato". La linea della Roccella (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro per la Famiglia, Eugenia Roccella, spiega i problemi legati al mercato dell'utero in affitto, alla stepchild adoption e le adozioni Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Il ministro per la Famiglia, Eugenia, spiega i problemi legati al mercato dell'in, alla stepchild adoption e le adozioni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ricordo le due importanti votazioni contro le eurofollie in commissione affari ue. Ieri respinto il certificato eur… - jacopocoghe : Finalmente a Milano viene ripristinata la legalità e il contrasto all’utero in affitto quando commesso all’estero.… - ProVitaFamiglia : Dopo lo stop alle illegali registrazioni anagrafiche a Milano di figli di 'due padri' o 'due madri' arriva dal Sena… - Marchet28717147 : RT @ProVitaFamiglia: Dopo lo stop alle illegali registrazioni anagrafiche a Milano di figli di 'due padri' o 'due madri' arriva dal Senato… - TheRealMaxTroni : RT @SecolodItalia1: Minori, Roccella: “Il problema è uno solo, l’utero in affitto. Vogliamo colpire questo mercato” -