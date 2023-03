L’ultima gara stagionale di Sofia Goggia si chiude con il 7° posto (Di giovedì 16 marzo 2023) La stagione di Sofia Goggia resterà nella memoria dello sci: cinque vittorie su nove in discesa, tre secondi posti e una caduta, un dominio praticamente totale chiuso con la quarta Coppa di Specialità della sua carriera. L’ultima gara dell’anno si è conclusa con un settimo posto in Super G nelle finali di Soldeu in Andorra, in una disciplina in cui non è riuscita a brillare quest’anno ma nel quale ha comunque chiuso con un undicesimo posto in classifica generale. Sofia è partita come diciassettesima e ha disputato una buona gara, ma patito un po’ le condizioni non ottimali della pista e del clima che non hanno favorito le atlete scese più tardi. La sua prova si è conclusa con un +1?o3 di ritardo rispetto a Lara Gut-Behrami, che ha vinto la prova ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 marzo 2023) La stagione diresterà nella memoria dello sci: cinque vittorie su nove in discesa, tre secondi posti e una caduta, un dominio praticamente totale chiuso con la quarta Coppa di Specialità della sua carriera.dell’anno si è conclusa con un settimoin Super G nelle finali di Soldeu in Andorra, in una disciplina in cui non è riuscita a brillare quest’anno ma nel quale ha comunque chiuso con un undicesimoin classifica generale.è partita come diciassettesima e ha disputato una buona, ma patito un po’ le condizioni non ottimali della pista e del clima che non hanno favorito le atlete scese più tardi. La sua prova si è conclusa con un +1?o3 di ritardo rispetto a Lara Gut-Behrami, che ha vinto la prova ...

