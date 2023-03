Lukaku, Inter-Juventus può essere la svolta per la sua stagione (Di giovedì 16 marzo 2023) Romelu Lukaku nelle ultime giornate è apparso in crescita rispetto alle precedenti partite. Il belga sembra aver perso qualche chilo e infatti in campo è parso meni impacciato. Ora però deve iniziare anche ad essere più decisivo per aiutare l’Inter a qualificarsi alla prossima Champions League. Già con la Juventus per lui potrebbe essere la giusta occasione per aprire un filotto di partite con gol. DIFFICOLTÀ ? La stagione di Romelu Lukaku con l’Inter fino ad ora è stata segnata più da bassi che da alti. Gli infortuni alla coscia lo hanno pesantemente condizionato e ciò ha pregiudicato anche la sua forma fisica. Il belga infatti anche dopo il suo rientro in gruppo non è riuscito a incidere come tutti si aspettavano. Nelle partite che ha giocato in ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Romelunelle ultime giornate è apparso in crescita rispetto alle precedenti partite. Il belga sembra aver perso qualche chilo e infatti in campo è parso meni impacciato. Ora però deve iniziare anche adpiù decisivo per aiutare l’a qualificarsi alla prossima Champions League. Già con laper lui potrebbela giusta occasione per aprire un filotto di partite con gol. DIFFICOLTÀ ? Ladi Romelucon l’fino ad ora è stata segnata più da bassi che da alti. Gli infortuni alla coscia lo hanno pesantemente condizionato e ciò ha pregiudicato anche la sua forma fisica. Il belga infatti anche dopo il suo rientro in gruppo non è riuscito a incidere come tutti si aspettavano. Nelle partite che ha giocato in ...

