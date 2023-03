Lukaku-Dzeko, prosegue l’alternanza: ballottaggio Inter-Juventus (Di giovedì 16 marzo 2023) Non è risolta l’alternanza in attacco tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku. I due nelle ultime uscite si sono per l’appunto alternati come titolari al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez. Un ballottaggio che dovrebbe proseguire anche in occasione di Inter-Juventus. COPPIA NON FISSA – Chi sarà il partner di Lautaro Martinez in attacco in vista di Inter-Juventus di domenica? Una bella domanda, considerata l’alternanza continua tra Edin Dzeko e Romelu Lukaku nelle ultime uscite. Stando proprio alle scelte di Simone Inzaghi nelle scorse partite, dovrebbe essere proprio il belga il favorito a partire dal primo minuto nella gara di San Siro. Con il bosniaco pronto a subentrare a gara in corso. Un ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Non è risoltain attacco tra Edine Romelu. I due nelle ultime uscite si sono per l’appunto alternati come titolari al fianco dell’inamovibile Lautaro Martinez. Unche dovrebbe proseguire anche in occasione di. COPPIA NON FISSA – Chi sarà il partner di Lautaro Martinez in attacco in vista didi domenica? Una bella domanda, consideratacontinua tra Edine Romelunelle ultime uscite. Stando proprio alle scelte di Simone Inzaghi nelle scorse partite, dovrebbe essere proprio il belga il favorito a partire dal primo minuto nella gara di San Siro. Con il bosniaco pronto a subentrare a gara in corso. Un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter : Primi cambi per i Nerazzurri: #Lukaku ?? #Dzeko - internewsit : Lukaku-Dzeko, prosegue l’alternanza: ballottaggio Inter-Juventus - - ToussaintMaheu : @maurizio_andrea @Ste_Ferrero Per come l'avevo immaginato prima della partita (ricevendone conferma), Lukaku doveva… - capannone4 : Nel frattempo Lautaro trotterella, Dzeko deambula col girello, Correa si incanta a pensare alla caducità della vita… - Lorenzo11122 : @gastanifrinzi87 Per carità io vi voglio bene, ma se ne ha fatti 91 Conte con Hakimi Perisic e De Vrij Skriniar e L… -