L’Ue lancia il piano per aumentare la produzione di tecnologie pulite e ridurre la dipendenza da materie prime critiche cinesi (Di giovedì 16 marzo 2023) La Commissione europea prova a rispondere al maxi piano di sussidi di Joe Biden per l’industria green. Lo fa presentando un pacchetto che comprende da un lato il Net-Zero Industry Act, una proposta di regolamento che punta a potenziare la produzione di tecnologie fondamentali in vista della neutralità climatica, dall’altro il Critical Raw Materials Act, che fissa una serie di obiettivi per ridurre l’esposizione del Vecchio Continente al rischio di carenze di minerali strategici per la transizione verde e digitale e la dipendenza dalla Cina. Il problema è che i finanziamenti pubblici, al momento, saranno a valere sui bilanci dei singoli Stati, perché l’ipotesi di un fondo sovrano alimentato con debito comune non è passata. Le tecnologie strategiche – L’obiettivo del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) La Commissione europea prova a rispondere al maxidi sussidi di Joe Biden per l’industria green. Lo fa presentando un pacchetto che comprende da un lato il Net-Zero Industry Act, una proposta di regolamento che punta a potenziare ladifondamentali in vista della neutralità climatica, dall’altro il Critical Raw Materials Act, che fissa una serie di obiettivi perl’esposizione del Vecchio Continente al rischio di carenze di minerali strategici per la transizione verde e digitale e ladalla Cina. Il problema è che i finanziamenti pubblici, al momento, saranno a valere sui bilanci dei singoli Stati, perché l’ipotesi di un fondo sovrano alimentato con debito comune non è passata. Lestrategiche – L’obiettivo del ...

