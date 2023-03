L’Ue annuncia piano per accelerare sulle tecnologie pulite. C’è anche il nucleare (Di giovedì 16 marzo 2023) La Commissione svela un atto legislativo per promuovere le tecnologie pulite in vista della neutralità climatica al 2050. Prevista stretta su società che controllano oltre il 65% del mercato comunitario Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 16 marzo 2023) La Commissione svela un atto legislativo per promuovere lein vista della neutralità climatica al 2050. Prevista stretta su società che controllano oltre il 65% del mercato comunitario

